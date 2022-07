Il Milan vuole convincere Bakayoko a rinunciare al secondo anno di prestito

Il Milan potrebbe convincere Tiémoué Bakayoko a rinunciare al secondo anno di prestito. I rossoneri cercano un rinforzo in mezzo al campo

Il Milan potrebbe convincere Tiémoué Bakayoko a rinunciare al suo secondo anno di prestito. I rossoneri, infatti, cercano un rinforzo in mezzo al campo e l'uscita del francese, quantomeno numericamente, favorirebbe l'innesto. Lo riporta il Corriere dello Sport. Bakayoko era tornato a Milanello l'estate scorsa sulla base di un accordo tra Milan e Chelsea che prevedeva un prestito biennale. Le prestazioni altalenanti così come gli infortuni che ne hanno condizionato il rendimento avrebbero convinto i rossoneri ad anticipare la scadenza dell'accordo.