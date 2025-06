Milan, Colombo torna alla base ma riparte subito: ecco chi lo vuole

L'Empoli ha deciso di non riscattare un ex rossonero, trattasi di Lorenzo Colombo. Per l'attaccante classe 2002 però c'è già un club dietro

La stagione dell'Empoli si è conclusa con la retrocessione in Serie B, al quarto campionato di fila dei toscani in massima divisione. Un risultato che influenza anche molte scelte di mercato degli azzurri, in vista del difficile campionato che li attende l'anno prossimo. In prima battuta, quelle relative ai giocatori in scadenza di contratto così come i tasselli che sono stati presi in prestito. Tra questi c'è anche Lorenzo Colombo.