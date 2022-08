Milan, Chelsea su Leao. Sorteggi Champions e mercato con Thiaw e Onana

La mattinata del Milan si apre con l'interesse del Chelsea per Rafael Leao. Il club inglese starebbe valutando un'offerta da 120 milioni di euro da mettere sul tavolo dei rossoneri. Il portoghese, però, vorrebbe restare al Milan e, da settembre, trattare il rinnovo di contratto. Per la difesa non c'è solo Japhet Tanganga: attenzione al ritorno di fiamma per Malick Thiaw dello Schalke 04. Capitolo centrocampo: rilancio per Jean Onana del Bordeaux. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!