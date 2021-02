Milan, che inversione di tendenza: sempre meno italiani in rosa

Milan, il club rossonero ha cambiato filosofia

Tuttosport, in edicola questa mattina, mette in evidenza un aspetto molto interessante relativo al calciomercato del Milan. Con l’arrivo di Elliott, infatti, c’è stata un’inversione di tendenza sul numero di giocatori italiani presenti in rosa. In questo momento ci sono solo Gigio e Antonio Donnarumma, Calabria, Gabbia, Tonali e Maldini.

Il resto è composto da giocatori di nazionalità diverse, a testimonianza di come lo scouting rossonero abbia un occhio di riguardo per i mercati esteri. Da questo punto di vista basta guardare il mercato di gennaio, visto che sono stati ingaggiati tre giocatori stranieri: Tomori, Meite e Mandzukic. L'ultimo colpo italiano è Sandro Tonali, arrivato la scorsa estate dal Brescia.