Milan, calciomercato in stand-by: prima la Juve, poi il difensore

Il calciomercato invernale del Milan vive una pausa di riflessione ponderata. Qualche altro giorno prima dell'affondo decisivo sul centrale

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sulle mosse del Milan in questo calciomercato invernale. Sottolineando come questi, in casa rossonera, saranno giorni di riflessione. Il club di Via Aldo Rossi, come noto, vuole acquistare un difensore centrale che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær (fuori fino al termine della stagione). Paolo Maldini e Frederic Massara, però, non hanno intenzione di agire con fretta.