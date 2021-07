Milan, Calabria: “Orgoglioso di continuare a far parte di questa famiglia”

Davide Calabria ha firmato il suo rinnovo con il Milan. Il terzino ha mostrato la sua gioia sul proprio account Instagram

Davide Calabria ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2025. L'annuncio è stato dato dalla società rossonera nella mattinata di oggi: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Davide Calabria fino al 30 giugno 2025". Entusiasta il terzino, che ha pubblicato un post sul proprio account ufficiale Instagram: "Orgoglioso di continuare a fare parte di questa famiglia! Continuerò a lottare per questa maglia nella speranza di crescere insieme come giocatore e come uomo. Non vedo l’ora di ricominciare. Forza Milan, sempre".