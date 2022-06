Milan, Botman al Newcastle: l’arrivo del giocatore per la firma (Video)

Sven Botman, ex obiettivo di mercato del Milan, sarà un calciatore del Newcastle. L'arrivo in quello che sarà il suo nuovo stadio

Una rincorsa durata diversi mesi che però non ha portato al risultato sperato. Sven Botman, dopo aver aspettato il Milan, ha deciso di accettare definitivamente la corte del Newcastle. Il club inglese ha versato nelle casse del Lille ben 35 milioni di sterline, ovvero oltre 40 milioni di euro. Una cifra troppo alta per i rossoneri, che adesso si guardano intorno per cercare alternative.