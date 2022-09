Milan: Bennacer alza la richiesta del rinnovo, ma colloqui positivi / News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si sofferma sui rinnovi di alcuni calciatori del Milan . L'ultimo a firmare, in ordine di tempo, è stato Sandro Tonali , che ha prolungato ufficialmente il suo contratto fino al 2027. Dopo di lui dovrebbe toccare a Pierre Kalulu , per il quale c'è un accordo vicino alla conclusione. Al francese verrà giustamente riconosciuto un ingaggio pari al suo status da ormai titolare fisso. Rafael Leao resta una questione a parte: la richiesta del portoghese si aggira sui sette milioni di euro, ai quali andrebbe aggiunto un aiuto per quanto riguarda il risarcimento da garantire allo Sporting Lisbona. L'operazione rimane complicata, ma i rossoneri non vogliono farsi scappare il giocatore.

Per quanto riguarda Ismael Bennacer, sottolinea il quotidiano romano, continua ad esserci positività nonostante siano cambiate le carte in tavola. Il Milan, infatti, aveva trovato l'intesa già mesi fa, ma l'entourage dell'algerino ha improvvisamente alzato l'asticella. Per questo motivo i tempi si sono dilatati, ma la trattativa si sta comunque evolvendo nel migliore dei modi. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming