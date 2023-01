Milan, Pedullà: “Accontentate le richieste di Bennacer”

Il Milan sarebbe vicinissimo al rinnovo di Ismael Bennacer . La trattativa con il centrocampista è stata lunga, ma il possibile rinnovo resta fondamentale per i rossoneri. Con a centrocampo la coppia Tonali e Bennacer , Stefano Pioli ha una sicurezza e una marcia in più. L'italiano ha già firmato il suo nuovo contratto, ora è il momento del suo campagno di reparto. A dare ulteriori dettagli dell'operazione è stato l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà .

Milan, Pedullà parla del rinnovo di Bennacer

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, tra Milan e Ismael Bennacer ci sarebbe la fumata bianca. L'offerta rossonera sarebbe stata, inizialmente, sui 3,8 milioni a stagione, la richiesta non lontana dai 4,5 bonus compresi. Il Milan, però, avrebbe fatto un passo in avanti arrivando fino a 4,2 più bonus. Per il rinnovo il via libera dovrebbe arrivare domani.