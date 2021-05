Milan, Baiocchini: “Decisione su Dalot, piace Adli. L’attaccante dipende…”

Baiocchini ha fatto il punto della situazione sul mercato del Milan. I rossoneri hanno diversi nodi da sciogliere. Le sue parole.

Sono tante le questioni da risolvere per il Milan in vista del prossimo mercato. I rossoneri hanno dei giocatori in prestito e altri da dover acquistare per rinforzare la rosa. Di questo ha parlato Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky. Ecco tutte le sue parole: "Per quanto riguarda Donnarumma, bisogna capire cosa succederà, ma nel caso in cui il rinnovo non si concretizzasse, il Milan ha già individuato il portiere in Maignan. Poi vorrà prendere un vice Calabria e un vice Theo, perché finora Dalot ha fatto entrambe le cose. Ha convinto nelle ultime uscite, ma costa 20 milioni, troppo. Quindi non sarà riscattato e il Milan punterà ad altri giocatori. Cerca anche un esterno destro a piede invertito, che possa sostituire il partente Castillejo. Piace Adli, del Tolosa e classe 2000. Gioca a destra, ma anche trequartista, mancino. Potrebbe essere il profilo giusto. Poi si cerca anche un trequartista, anche perché in giornata Calhanoglu ha ricevuto un'offerta importante. Ci sta pensando e l'incontro decisivo sarà la prossima settimana. Il Milan vorrebbe poi provare a tenere Brahim. Manca solo il centravanti: se arriva in Champions, può spendere bei soldi, altrimenti potrebbe rivolgersi a uno svincolato più esperto. L'idea è di affiancare però a Ibra un giovane che possa crescere molto". Intanto il Milan ha pronto un doppio colpo di qualità >>>