Calciomercato Milan – Si propone Agudelo: “Sogno un grande club”

Il centrocampista Kevin Agudelo ha rilasciato alcune dichiarazioni dicendo che sogna di giocare in un top club come Milan o Inter

Uno dei talenti in seno al campionato di Serie A è senza dubbio Kevin Agudelo . Il centrocampista dello Spezia ha già dimostrato di avere qualità indiscutibili e molto spesso lo ha fatto vedere con avversarie di un certo calibro. La sua velocità, unita alla tecnica, lo rendo molto pericoloso nonostante fisicamente non sia massiccio.

Proprio lo stesso Agudelo ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch della pagina Cronache di Spogliatoio, dichiarando che sogna di giocare in un grande club, citando tra questi anche il Milan . Di seguito un estratto del suo intervento.

"Voglio giocare nelle squadre più grandi d'Italia: Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio. Tutte lottano per il campionato e per giocare la Champions League. Somiglianza con James Rodriguez? Me lo hanno detto altre volte, ma credo che lui abbia qualità superiori". Milan, Benitez: “L’unica rivale del Napoli è il Napoli”