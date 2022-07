Mercato – Monza, Marcelo e Dani Alves si propongono: la risposta di Galliani

Se c'è una squadra completamente scatenata sul calciomercato, quella è di certo il Monza. Il club, dopo la prima promozione in Serie A, non vuole limitarsi ad una salvezza agevole, ma punta ad un piazzamento nella parte sinistra della classifica. Per far sì che questo obiettivo si concretizzi, Adriano Galliani e Silvio Berlusconi stanno portando avanti una campagna acquisti di primissimo livello. I nomi di Edinson Cavani, Luís Suárez e Mauro Icardi, accostati al club biancorosso, fanno capire subito le intenzioni degli ex milanisti.