Mercato Milan – Vranckx piace. Al momento è l’alternativa di Onana

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul calciomercato e, in particolare, sulla situazione a centrocampo per il Milan. La 'Rosea' spiega che, nella giornata odierna, gli agenti di Jean Onana saranno a Bordeaux per capire se ci sarà la possibilità di trasferirsi in rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno accelerato per il centrocampista classe 2000, che adesso rappresenta una priorità. Inutile dire che sia un giocatore in linea con l'ormai famoso progetto del Diavolo: acquistare giocatori giovani da far crescere e a cui garantire un ingaggio contenuto.