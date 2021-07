Mercato Milan – Vlasic, inserimento del Monaco: l’offerta dei francesi

Le ultime sul mercato del Milan. Nikola Vlasic è uno dei nomi caldi per la trequarti rossonera: attenzione però all'inserimento del Monaco

Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu la ricerca del trequartista è una delle grandi priorità di mercato per il Milan. Sono tanti i nomi emersi in orbita rossonera, ma è quello di Nikola Vlasic che sta facendosi largo sempre più negli ultimi giorni. La dirigenza starebbe cercando di ottenere un prestito con diritto di riscatto, ma il CSKA vorrebbe almeno un obbligo e una cifra sui 30 milioni di euro. Un'operazione che, già in partenza, si preannuncia in salita.