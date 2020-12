Mercato Milan – Vice Ibrahimovic, Giroud sfuma definitivamente? / News

Mercato Milan, Giroud lontanissimo

Con la vittoria contro la Lazio all’ultimo minuto è finito un 2020 straordinario per il Milan. E pensare che un anno fa la squadra di Stefano Pioli incassava cinque gol dall’Atalanta, scrivendo una delle pagine più brutte della storia rossonera. Da lì è scattato qualcosa dentro che ha ribaltato il mondo in pochi mesi. Innanzitutto Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara hanno convinto la proprietà e Ivan Gazidis che servissero giocatori d’esperienza per una svolta immediata. A gennaio scorso arrivano così Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, oltre ad un ragazzino sconosciuto di nome Alexis Saelemaekers. Il cambio di rotta è evidente.

Dal post-lockdown in poi un ulteriore passo in avanti, con una serie di risultati utili in Serie A che dura ancora oggi. Primo posto con 5 punti di vantaggio sull’Inter seconda in classifica, ridotto adesso ad una sola lunghezza data anche dai tanti infortuni in casa Milan. Uno tra questi proprio Zlatan Ibrahimovic, out da più di un mese dopo il problema alla coscia nella gara contro il Napoli prima e da quello al polpaccio poi. Una situazione che ha fatto pensare all’acquisto di un attaccante, visto che sia Ante Rebic che Rafael Leao non delle delle vere prime punte.

Nella lista infinita dei nomi sul taccuino della dirigenza, quello di Olivier Giroud non manca di certo. Il francese ha caratteristiche simili allo svedese, in più porterebbe con sé un bagaglio tecnico e di esperienza assolutamente prezioso. Tuttavia è molto difficile che il campione del mondo in carica indossi la casacca del Milan. Secondo quanto riferisce ‘le10sports’ il club rossonero avrebbe ormai mollato la presa vista la volontà del Chelsea di trattenerlo almeno fino a giugno. Inoltre c’è la concorrenza del West Ham, oltre che dell’Inter, a complicare ulteriormente la situazione.

