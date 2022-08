Mercato Milan – UFFICIALE: Onyedika è un nuovo calciatore del Brugge

Per diverse settimane è stato l'obiettivo numero uno del Milan per il centrocampo, ma la trattativa con il Midtjylland non è andata a buon fine. Giudicate troppo alte le richieste dei danesi e Diavolo che si è ritirato dalla corsa a Raphael Onyedika. Il nigeriano adesso, è ufficialmente un nuovo calciatore del Club Brugge, ex squadra di Charles De Ketelaere. Questo il comunicato ufficiale dei belgi.