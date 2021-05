Mercato Milan: tutte le ultime notizie sul riscatto di Tonali

Il Milan vorrebbe riscattare Tonali nel prossimo mercato, ma cerca di farlo a cifre più basse di quelle pattuite. Tutti i dettagli.

Nelle ultime ore sono circolate alcune voci secondo cui il riscatto di Sandro Tonali da parte del Milan nel prossimo mercato fosse in dubbio. In realtà il club rossonero è convinto di trattenere il giovane centrocampista, classe 2000, ma cercherà effettivamente di ottenere uno sconto dal Brescia. Probabile che il Milan possa provare a dilazionare la spesa, più che ottenere una vera riduzione della cifra. Ricordiamo che i rossoneri dovrebbero versare 25 milioni per riscattarlo. Non è da escludere neanche un rinnovo del prestito, così da spostare il riscatto di un anno. La dirigenza rossonera è al lavoro e difficilmente Tonali non sarà rossonero anche il prossimo anno. Intervista esclusiva con Oscar Damiani che ci parla di Maignan e dei possibili colpi di calciomercato.