Mercato Milan – Torna Brahim Díaz? Ecco cosa chiede il Real Madrid

E' sempre più vicino il ritorno di Brahim Díaz al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il punto della situazione

Il Milan continua a lavorare al ritorno di Brahim Díaz in questa sessione estiva di calciomercato. Lo spagnolo si è ben comportato nella scorsa stagione e i rossoneri vorrebbero riaverlo in rosa per offrire al tecnico Stefano Pioli un elemento di sicuro affidamento sulla trequarti. Il Milan vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto.