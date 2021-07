Mercato Milan – Tonali in sede per firmare: ufficialità nelle prossime ore

Le ultime sul mercato del Milan. Sandro Tonali è arrivato nella sede rossonera per firmare il nuovo contratto. Ufficialità nelle prossime ore

Adesso ci siamo davvero per il riscatto di Sandro Tonali. Dopo settimane di trattativa tra Milan e Brescia, il classe 2000 è pronto a diventare rossonero a titolo definitivo. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il giocatore è arrivato a Casa Milan per apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime stagioni. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Intanto oggi sarà il giorno di Tonali: le ultime.