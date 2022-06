Mercato Milan – Tomori vede solo rossonero: non vuole ascoltare altre offerte

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sui rinnovi da discutere in casa Milan. Negli ultimi giorni si sta parlando molto di un adeguamento di contratto anche per Fikayo Tomori che, attualmente, percepisce un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione e ha come scadenza giugno 2025. Per il momento, sottolinea la 'Rosea', non è partita una vera e propria trattativa, ma i segnali che giungono sono decisamente incoraggianti.