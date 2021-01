Mercato Milan – Tomori, l’annuncio di Lampard sull’obiettivo rossonero

Mercato Milan, Lampard su Tomori

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il mercato del Milan si infiamma. Dopo l’arrivo di Soualiho Meité, visite mediche per Mario Mandzukic, che domani diventerà ufficialmente un giocatore rossonero. Sistemati centrocampo e attacco, l’attenzione non può che spostarsi verso quella che è indicata da mesi come priorità: un difensore centrale. In tal senso la dirigenza, dopo l’infortunio di Mohamed Simakan, si è buttata a capofitto su Fikayo Tomori, difensore del Chelsea.

Da qualche giorno di parla di accordo già raggiunto per un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro. A confermare il tutto ci ha pensato Frank Lampard che, alla vigilia di Leicester-Chelsea, ha parlato proprio del giocatore inglese, che non sta trovando spazio visti i cinque centrali presenti nella rosa dei ‘Blues’. Per questo motivo, specifica Lampard, Tomori può andare via in prestito.

