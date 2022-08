Mercato Milan – Tommaso Mancini a un passo: siamo ai dettagli / News

Non solo Charles De Ketelaere . Dopo l'arrivo del belga, il Milan sta provando a colmare le lacune presenti a centrocampo e in difesa. Nel frattempo, però, ha piazzato un colpo giovane, di prospettiva e italiano.

Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 in forza al Vicenza è davvero a un passo dal club rossonero. La trattativa è in fase molto avanzata, tanto è vero che si stanno definendo gli ultimi dettagli per la fumata bianca. Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>