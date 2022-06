Mercato Milan – Thiaw se salta Botman: ecco quanto costa / News

Il Milan, sul calciomercato, segue Sven Botman da diversi mesi. Nella sessione invernale, infatti, la dirigenza aveva individuato in lui il sostituto ideale di Simon Kjaer. La trattativa non è andata a buon fine, ma il suo nome fa sempre parte dell'attualità rossonera. Il grosso ostacolo tra Botman e il Milan è rappresentato da un Newcastle pronto a fare follie per il giocatore. Come riferito da Gianluca Di Marzio, gli inglesi sono arrivati ad offrire una cifra monstre di 40 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarselo. I rossoneri non arriveranno mai a queste cifra, ma possono contare sul gradimento del classe 2000.