Mercato Milan – Theo Hernández incedibile: presto un nuovo contratto

Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, è reduce da una stagione con 8 gol e 8 assist. Il Diavolo vuole confermarlo e prolungare l'accordo

Daniele Triolo

'Calciomercato.com' ha fatto il punto della situazione su Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, reduce da una stagione con 8 gol e 8 assist in 42 partite ufficiali. Una gran bell'annata, quella che ha riportato i rossoneri in Champions League. Il francese, classe 1997, non è stato convocato dalla Francia di Didier Deschamps per gli Europei, ma poco male. Theo Hernánez avrà così modo di riposare in vista della stagione 2021-2022 agli ordini di Stefano Pioli.

Già, perché eccezion fatta per offerte fuori mercato (molto, ma molto difficili da ricevere in un calcio afflitto economicamente dagli effetti della pandemia di CoVid_19), Theo Hernández resterà al Milan. Il club di Via Aldo Rossi inizierebbe a valutare, infatti, la cessione del suo numero 19 soltanto in presenza di una proposta nell'ordine degli 80 milioni di euro. Lo stesso valore, in pratica, che l'Inter assegna ad Achraf Hakimi.

Theo Hernández, a Milano, sta benissimo: ha la fiducia del suo idolo, Paolo Maldini, si sente valorizzato e stimato. Sicuramente dal punto di vista sportivo. Presto, poi, potrebbe diventarlo ancora di più dal punto di vista economico. In agenda, per ora, non c'è alcun incontro con il suo agente, Manuel García Quilón, per il rinnovo di un contratto che scadrà soltanto il 30 giugno 2024. Ma, dopo aver affrontato e sistemato i rinnovi di Franck Kessié e Davide Calabria (scadenza 2022), per 'calciomercato.com' toccherà all'ex Real Madrid.

Attualmente sotto contratto con il Milan per 1,5 milioni di euro netti a stagione, Theo Hernández, con il nuovo accordo, andrebbe a guadagnare il doppio, 3 milioni di euro netti l'anno: uno step meritato, che dovrebbe dunque arrivare già entro quest'estate.