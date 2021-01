Mercato Milan – Thauvin può partire subito: ecco l’ultimatum del Marsiglia

Mercato Milan, novità su Thauvin

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Non è un mistero che al Milan piaccia Florian Thauvin. Paolo Maldini, nei mesi scorsi, si è espresso chiaramente in merito ad un interesse rossonero verso il francese, in scadenza a giugno 2021 con il Marsiglia. Sulla situazione dell’esterno d’attacco, occhio alle ultime novità fornite da ‘RMC Sport’. Dopo la partita persa contro il Nimes, André Villas Boas, allenatore del club transalpino, si è reso protagonista di una vera e propria sfuriata nei confronti della sua squadra. La mattina successiva è stato il turno del presidente Jacques-Henri Eyraud, che ha accusato i giocatori di non essere umili, ma di sentirsi dei campioni. All’interno dello sfogo è arrivato un ultimatum ai due giocatori in scadenza Thauvin e Amavi.

La richiesta è chiara: o arriva la risposta entro 48 ore sul rinnovo oppure possono considerarsi fuori rosa. A questo punto ci saranno due settimane a disposizione per trovare un altro club. Situazione in aggiornamento, Thauvin ai ferri corti con il Marsiglia. Andrea Conti ai saluti: domani sarà un giocatore del Parma >>>