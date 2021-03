Mercato Milan – Thauvin, il Marsiglia propone il rinnovo: cifre e dettagli / News

Mercato Milan, le ultime su Thauvin

Difficilmente Paolo Maldini si sbilancia quando si parla di mercato. Per quanto riguarda il nome di Florian Thauvin è stata fatta un'eccezione. Il direttore tecnico del Milan, qualche mese fa, ha apertamente manifestato interesse per l'esterno d'attacco francese, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2021. Un'occasione troppo ghiotta da farsi sfuggire, ma attenzione ai tanti ostacoli su un suo possibile arrivo. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, infatti, il Marsiglia non vuole perdere a zero uno dei suoi giocatori migliori e, per questo motivo, ha avanzato un'offerta di 3 milioni di euro netti a stagione per il rinnovo. Oltre al Milan si registrano gli interessi di Siviglia e Leicester, attenti anche loro ad un possibile affare a costo zero.