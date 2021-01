Mercato Milan – Terzino sinistro in stand-by, ma attenzione a due nomi

Mercato Milan: terzino sinistro in stand-by

MERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul mercato in entrata del Milan. Con l’arrivo di Tomori, Maldini e Massara hanno già effettuato tre operazioni, ma non si esclude un ultimo colpo.

L’idea del Milan, infatti, sarebbe quella di prendere un vice di Theo Hernandez, o a gennaio o a giugno. Due i nomi in pole position in questo momento: Iago dell’Augsburg e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. Calciomercato Milan: sfida con la Roma per un brasiliano. VAI ALLA NOTIZIA>>>