Mercato Milan – Tanganga, fase di stallo: problema formula con il Tottenham

Le ultime sul mercato del Milan. Per la difesa si continua a monitorare Japhet Tanganga: ma c'è il nodo formula con il Tottenham

L'edizione del 'Corriere dello Sport' si è soffermata sul calciomercato del Milan e, in particolare, sui movimenti della dirigenza per quanto riguarda la difesa. La partenza di Alessio Romagnoli, insieme alla condizione fisica non eccellente di Simon Kjaer, spingono i rossoneri a cercare un nuovo calciatore da inserire nel pacchetto arretrato.