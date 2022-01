Calciomercato Milan – Tanganga, contatti in corso: serve il sì di Conte

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Japhet Tanganga è uno degli obiettivi di Maldini e Massara. Il punto del Corriere dello Sport

Il Tottenham vorrebbe cedere Tanganga a titolo definitivo per una cifra pari a 20 milioni di euro. Difficile che il club inglese accetti il prestito per sei mesi. Il calciatore sta valutando il suo futuro, ma la parola finale spetterà ad Antonio Conte, che per il momento vuole tenerlo in vista della gara di domenica prossima contro il Chelsea. Intanto ci sono novità importanti di calciomercato su un altro difensore.