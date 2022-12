Mercato Milan – Talenti in prestito, Colombo pronto per il Diavolo

Tra i talenti che il Milan ha mandato in prestito c'è anche l'attaccante Lorenzo Colombo, cresciuto a dismisura con la maglia del Lecce

Fabio Barera

Il debutto contro la Juventus sembrava presagire qualcosa di importante per Lorenzo Colombo, cresciuto nelle giovanili del Milan, dove ha seguito tutta la trafila da quando aveva otto anni sino all'esordio in prima squadra. La semifinale di Coppa Italia, tra l'altro, è un palcoscenico parecchio importante per giocare la prima partita con la casacca della squadra che ti ha accompagnato dall'infanzia.

Il salto nel mondo dei grandi, però, non è stato così facile per Lorenzo Colombo, che debutta con il Milan in Serie A il 18 luglio contro il Bologna e nei successivi mesi trova appena 5 presenze in campionato. L'onere di sostituire Zlatan Ibrahimovic al centro dell'attacco del Diavolo si rivela troppo pesante per il classe 2002.

L'unica rete che Colombo riesce a segnare in maglia rossonera arriva nella complicata sfida contro il Bodø/Glimt e mostra tutte le qualità da attaccante vero che ha il nativo di Vimercate. La costanza, però, non lo assiste e lo spazio che gli viene concesso non è molto, il che porta il classe 2002 ad accettare il prestito.

Milan, Lorenzo Colombo può rientrare alla base — A gennaio 2021 il Milan lo gira in prestito alla Cremonese, dove rimane per sei mesi e segna anche una rete, dopo di che per un anno si trasferisce alla SPAL. I sei gol in 34 presenze sembrano convincere il Milan a poterlo tenere una volta rientrato alla base, ma l'abbondanza nel reparto avanzato rossonero spinge Maldini e Massara a cercare destinazioni per il giovane talento italiano, in modo che possa crescere ancora.

Nelle 13 apparizioni sin qui collezionate con la maglia del Lecce in Serie A, Lorenzo Colombo ha messo a segno tre reti e sembra essere entrato in un'altra dimensione. Ora il Milan sembra essere pronto per riportarlo dalle parti di Milanello. In questo modo il nativo di Vimercate potrà crescere ulteriormente sotto l'ala di grandi attaccanti del calibro di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.