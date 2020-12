MERCATO MILAN – Talenti in prestito: la stagione di Brescianini

CALCIOMERCATO MILAN – Reduce da una importante stagione con la Primavera rossonera, contribuendo in maniera importante alla promozione del Milan in Primavera 1 e facendo il suo esordio in prima squadra l’ultima giornata dello scorso campionato contro il Cagliari, Marco Brescianini sta continuando il proprio percorso di crescita. Il classe 2000 natio di Calcinate si è trasferito in estate a Chiavari, dove la Virtus Entella lo ha prelevato in prestito secco per poter farlo giocare con continuità. Brescianini è diventato fin da subito un punto fermo della squadra e un titolare di mister Teodino. Ha giocato regolarmente fino al 14 novembre, quando in occasione del match contro il Venezia ha avuto un problema al legamento deltoideo della caviglia con una prognosi di 4-5 settimane di stop.

