Mercato Milan – Tadic, numeri da top player nella stagione 2020/2021

Dusan Tadic sempre più obiettivo di calciomercato del Milan. Ma come si è comportato il serbo nella scorsa stagione? I suoi numeri

La partenza di Hakan Calhanoglu destinazione Inter ha fatto scattare la ricerca del Milan sul nuovo trequartista per la prossima stagione. Paolo Maldini sta ancora valutando diverse piste, una delle quali porta all'esperto Dusan Tadic. Il serbo è un nome che sta scalando sempre più posizioni nelle preferenze della dirigenza per diversi motivi. Innanzitutto perché può giocare praticamente in tutto il fronte d'attacco: esterno, trequartista e, all'occorrenza, anche prima punta. Un giocatore così fa sempre comodo. E poi perché Tadic si è ormai affermato come un profilo di livello internazionale.