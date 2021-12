Mercato Milan, Szalai: “Sono concentrato solo sul Fenerbahce”

Szalai ha rilasciato alcune dichiarazioni che allontanano di fatto un suo possibile trasferimento al Milan nel mercato di gennaio. Eccole.

Come noto, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale nel prossimo mercato e il nome di Attila Szalai è tra i più caldi. L'ungherese classe 1998 gioca nel Fenerbahce e piace molto anche al Napoli, che cerca pure un difensore e sta sondando tanti dei nomi seguiti dai rossoneri. La valutazione del club turco è di circa 11 milioni, ma al momento Szalai non sembra interessato. Ai microfoni di Sporx ha così allontanato un trasferimento a gennaio, anche se potrebbero essere parole di circostanza. Eccole: "Non voglio parlare delle voci di mercato: sono un giocatore del Fenerbahce e sono molto felice di essere qui. Il mio unico obiettivo è quello di contribuire agli obiettivi del club, sono concentrato solo su questo adesso". Queste intanto sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>