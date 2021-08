Mercato Milan – Svanberg, prove di rinnovo con il Bologna: le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Mattias Svanberg è stato accostato ai rossoneri per il centrocampo. Il Bologna, però, punta al rinnovo

Tra i tanti calciatori giovani monitorati dal Milan c'è sicuramente Mattias Svanberg , centrocampista in forza al Bologna. Il giocatore piace da diversi mesi, ma un vero tentativo per portarlo a Milano non è mai stato fatto. La cifra richiesta dai rossoblù, infatti, non sarebbe sicuramente delle più abbordabili.

I felsinei non hanno nessuna voglia di privarsi dello svedese, anzi. Secondo quanto riferisce 'Il Resto del Carlino' c'è un tentativo in corso per prolungare al 2026 il suo attuale contratto, in scadenza nel 2023. Non solo il Diavolo sul ragazzo, ma anche Inter, Atalanta e Juventus.