Mercato Milan – Su Adli del Bordeaux anche Arsenal, Tottenham e Lille

Nome nuovo per il centrocampo del Milan. Si tratta di Yacine Adli del Bordeaux, che però interessa anche ad Arsenal, Tottenham e Lille

Centrocampista classe 2000, Adli si è messo in mostra nelle ultime stagioni. Il passaggio al Bordeaux, dopo le giovanili nel PSG, gli ha permesso di imporsi a buoni livelli sin da subito. Per lui 42 presenze e 4 gol nelle ultime tre annate con i girondini. L'offerta del Milan, stando a quanto dice Aouna, è di 12 milioni di euro + il 10% su una futura rivendita. Ma il Bordeaux, come detto, non intende accettarla. Intanto, il giornalista georgiano Andro Kheladze ha parlato di Kvaratshkelia in esclusiva ai nostri microfoni