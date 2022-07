Mercato Milan – Stanga vicinissimo al Lecco: la formula del trasferimento

Luca Stanga, difensore classe 2002 del Milan Primavera, è pronto ad affacciarsi verso una nuova avventura. Stando a quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il giocatore è ad un passo dal Lecco, club che attualmente milita in Serie C. Stanga, però, non andrà a farsi le ossa in prestito, ma partirà a titolo definitivo. I rossoneri, dunque, avrebbero deciso di non tenere sotto controllo le sue prestazioni per un possibile reintegro futuro. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>