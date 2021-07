Mercato Milan – Sogno James? Dalla Colombia parlano di cauto ottimismo

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Colombia accostano fortemente James Rodriguez ai colori rossoneri. Sarà davvero così?

Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, passato nell'altra squadra di Milano, il Milan è alla ricerca di un suo sostituto. Dalla Colombia parlando addirittura di cauto ottimismo per James Rodriguez in rossonero. Il giocatore, dopo l'addio di Carlo Ancelotti, potrebbe lasciare l'Everton. Secondo quanto riporta 'Sport Mediaset', però, questa fiducia non risponde al vero per un semplice motivo: l'alto ingaggio di 6,5 milioni di euro percepito da James. Per il momento rimane soltanto un sogno, mentre i veri obiettivi della dirigenza rimangono Hakim Ziyech del Chelsea e Mattia Zaccagni del Verona. Non è detto che l'uno escluda l'altro. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: ci siamo per Tonali, occhi su Schick