Mercato Milan – Sky, Meite non verrà riscattato: le ultime / News

Le ultime sul mercato del Milan. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', i rossoneri non riscatteranno Soualiho Meite dal Torino

Manuele Baiocchini, dagli studi di 'Sky Sport', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. La società ha già iniziato a lavorare per puntellare al meglio la rosa in vista della prossima stagione. Tra i giocatori a disposizione di Stefano Pioli non dovrebbe più figurare Soualiho Meite, arrivato dal Torino in prestito con diritto di riscatto a gennaio. Il club avrebbe potuto acquistare il francese a titolo definitivo sborsando circa 9 milioni di euro nelle casse del club di Urbano Cairo. Ma non sarà così: Meite, dunque, ritornerà alla base dopo soli 6 mesi in rossonero. L'erede di Hakan Calhanoglu arriva dal Sassuolo? Ecco l'ultima idea del Milan