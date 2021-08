Mercato Milan – Sky: “Interesse serio per Pellegri, si lavora al prestito”

Pietro Pellegri è una pista da seguire per l’attacco del Milan. Arrivano conferme sull'interesse dei rossoneri: si lavora al prestito

Pietro Pellegri è una pista da seguire per l’attacco del Milan . Arrivano conferme sull'interesse dei rossoneri: si lavora al prestito . Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano di 'Sky Sport', "il Monaco prolungherebbe il contratto di Pellegri - ora in scadenza a giugno 2022 - per lasciarlo andare in prestito. Il Milan è 'seriamente interessato'".

Il Milan, come noto, cerca una terza punta giovane da affiancare ad Ibrahimovic e Giroud . Il profilo di Pellegri intriga la dirigenza rossonera, sia per la fattibilità dell'operazione sia per il potenziale del calciatore. Si tratta, infatti, di un classe 2001 , che prometteva fuoco e fiamme negli scorsi anni. Dopo l'esordio con il Genoa, il 22 dicembre 2016 contro il Torino, arrivò un gol all'Olimpico contro la Roma ed una doppietta alla Lazio , al 'Ferraris'.

Poi l'approdo al Monaco per 31 milioni di euro compresi i bonus. Poche le gioie con la maglia dei monegaschi e tanti gli infortuni. Ora è in cerca di rilancio ed il Milan vorrebbe puntare forte su di lui. I contatti tra le società proseguono. Il Monaco potrebbe prolungare il contratto di Pellegri fino al 2023 per poi lasciarlo partire in prestito. Un escamotage - in stile Bakayoko - per favorire il Milan e provare a chiudere l'operazione.