Mercato Milan – Sky: “Dalot e Kaio Jorge, si lavora per trovare la quadra”

Le ultime sul mercato del Milan. La redazione di 'Sky Sport' ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Diogo Dalot e Kaio Jorge

Nel corso della trasmissione di calciomercato, in onda dalle 23 su 'Sky Sport', Marco Bovicelli ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan: "Ci sono ancora movimenti in entrata. Uno degli obiettivi è Diogo Dalot: si tratta per un prestito oneroso. Il Manchester United chiede 5-6 milioni, mentre Milan offre una cifra più bassa. Per Kaio Jorge il Santos vuole 10 milioni, il Milan ne offre 5-6. Si lavora per trovare la quadra". Le Top News sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge e Vlasic piste calde. Novità sul rinnovo di Franck Kessie