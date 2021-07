Mercato Milan – Sky: “Atalanta, Pobega piace ma la pista non è calda”

Le ultime sul mercato del Milan. Il futuro di Tommaso Pobega è ancora un rebus da risolvere: gli aggiornamenti sull'interesse dell'Atalanta

Nel corso della trasmissione di calciomercato, in onda dalle 23 su 'Sky Sport', Marco Bovicelli ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul Milan. Tommaso Pobega continua a piacere all'Atalanta, con i rossoneri che hanno fatto la loro valutazione intorno ai 12 milioni di euro. Come confermato dall'amministratore Luca Percassi, però, la pista non è al momento così calda. Le Top News di oggi sul calciomercato: Pobega scala posizioni, Pjanic idea low cost?