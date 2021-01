Mercato Milan – Simakan fuori un mese per infortunio: salta tutto?

Mercato Milan, salta Simakan?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il mercato di gennaio del Milan è iniziato allo stesso modo in cui è terminato quello estivo: con la ricerca di un difensore centrale. Come ormai noto la prima scelta rossonera risponde al nome di Mohamed Simakan, difensore centrale dello Strasburgo. I discorsi tra i due club continuano, con la dirigenza del Diavolo che continua ad offrire non più di 15 milioni di euro. Il club francese ne chiede almeno 20.

Trattativa a parte, attenzione ad un evento che potrebbe scompigliare tutte le carte in tavola. Secondo quanto riferisce ‘le10sports’ Simakan sarebbe rimasto vittima di un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dal campo almeno per un mese. Il Milan ha bisogno di un difensore centrale nell’immediato, soprattutto dopo la cessione di Leo Duarte. Questo stop improvviso sicuramente non è da sottovalutare: cambio obiettivo oppure si continua sulla stessa linea? La risposta arriverà in tempi brevi. Hakan Calhanoglu rinnova? Ecco l’indizio social >>>