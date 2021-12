Mercato Milan – Si monitora Lucumi, ma c’è la concorrenza del Napoli

Le ultime sul mercato del Milan. John Lucumi è uno dei nomi monitorati per il sostituto di Simon Kjaer: il Napoli non sta a guardare

Sono tanti i nomi accostati al Milan sul mercato per il sostituto di Simon Kjaer. Il difensore danese ha finito anzitempo la stagione e i rossoneri hanno la necessità di intervenire. Il difensore del Genk John Lucumi è uno dei nomi attenzionati ma, secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', anche il Napoli sta monitorando la situazione. La cessione di Kostas Manolas all'Olympiacos può essere un assist in questo senso. Le Top News di oggi: problemi per Theo Hernandez, piace un ex attaccante della Roma