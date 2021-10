Mercato Milan – Schira: “Sostituto Kessie, occhi su Kamara del Marsiglia”

Le ultime sul mercato del Milan. Il rinnovo di Franck Kessie è sempre più difficile: i rossoneri pensano a Boubacar Kamara per sostituirlo

Più passano i giorni, più il rinnovo di Franck Kessie diventa complicato. Nel mese di gennaio, infatti, l'ivoriano sarà libero di accordarsi con un nuovo club per la stagione 2021-2022. Se a questo si aggiungono le richieste sempre più alte del suo agente , allora lo scenario di tinge sempre più di nero. Per ovvi motivi, dunque, i dirigenti del Milan hanno il dovere di guardarsi intorno sul mercato.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira i rossoneri sono sempre più interessati a Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia in scadenza nel 2022. Il giocatore è molto affascinato dal progetto rossonero e ha già rifiutato le proposte di rinnovo del club francese. Una situazione dunque da tenere sotto osservazione: per un giocatore via a parametro zero ne potrebbe arrivare un altro alle stesse condizioni.