Mercato Milan – Schira: “Hauge, c’è l’offerta dell’Eintracht. Dialoghi avanzati”

Le ultime di mercato sul Milan. Jens Petter Hauge sempre più vicino alla cessione: ecco l'offerta dell'Eintracht Francoforte

La mancata convocazione di Jens Petter Hauge nell'amichevole contro il Nizza non può che confermare le voci di mercato. Sul norvegese c'è da tempo l'interesse dell'Eintracht Francoforte che, nelle scorse settimane, aveva offerto al Milan una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro. I rossoneri chiedono uno sforzo in più per cedere il classe 1999; sforzo che, secondo quanto riferisce Nicolò Schira , è arrivato nelle ultime ore.

L'esperto di mercato scrive di una proposta di 12 milioni di euro, bonus compresi, per convincere definitivamente il Milan. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2026. La trattativa è in stato avanzato. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Vlasic lascia il CSKA, contatti vivi per Ilicic