Mercato Milan – Scamacca, interesse affievolito: piace sempre Boadu

Le ultime sul mercato del Milan. Per l'attacco diminuisce l'interesse per Gianluca Scamacca. Myron Boadu rimane un'ipotesi

Come noto il Milan, per la prossima stagione, ha la volontà di acquistare un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Dopo l'ennesimo infortunio sembra chiaro come lo svedese non possa assicurare una presenza costante al centro dell'attacco. Tanti sono i nomi emersi, uno tra questi è certamente quello di Gianluca Scamacca. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', però, l'interesse nei confronti del calciatore del Genoa si sarebbe affievolito. Attenzione dunque alle piste estere, a cui il Milan ha spesso attinto nelle ultime sessioni di mercato. In questa ottica Myron Boadu, attaccante dell'AZ Alkmaar, che rimane un profilo da tenere sotto osservazione. Intanto Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, parla del calciomercato del Milan.