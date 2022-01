Calciomercato Milan – Piace Scamacca: derby in vista con l’Inter

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gianluca Scamacca sta facendo molto bene con il Sassuolo. In vista un derby con l'Inter

Gianluca Scamacca è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan . A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Secondo la rosea, in estate potrebbe esserci un derby di mercato tra il club rossonero e l'Inter, che che si sta muovendo con forza sul giocatore.

Marotta e Ausilio possono contare sull'ottimo rapporto con l'agente Alessandro Lucci, che ha già portato in nerazzurro Edin Dzeko e Joaquin Correa, ma anche il Milan, come detto, piace Scamacca. Maldini e Massara, infatti, si sono messi in tempi non sospetti, cioè quando l'attaccante vestiva la maglia del Genoa. Il Diavolo l'estate scorsa ha optato poi per il più esperto Olivier Giroud, ma in estate il Diavolo fare una scelta diversa.