Mercato Milan – Savoldi: “Calhanoglu per Eriksen? Il mio pensiero” / News

Mercato Milan, Calhanoglu-Eriksen buono scambio?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Savoldi, allenatore ed ex calciatore, ha parlato del possibile scambio tra Hakan Calhanoglu e Christian Eriksen. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "Un buon cambio Eriksen per Calhanoglu? E' vero che i numeri non parlano a suo favore, anche se ultimamente Calhanoglu sta convincendo nel suo ruolo, ma è vero che se il Milan ha degli obblighi per centrare degli obiettivi, è da calcolare bene l'operazione. Qualsiasi tipo di cambio è pericoloso. Non tutti vanno bene in ogni contesto".