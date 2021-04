Mercato Milan – Sampaoli ci prova: “Thauvin? Spero continui con noi”

Le ultime sul mercato del Milan. Jorge Sampaoli, allenatore del Marsiglia, ha parlato del futuro di Florian Thauvin

Jorge Sampaoli, allenatore del Marsiglia, ha parlato del futuro di Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il club francese. L'esterno d'attacco è accostato al Milan da diversi mesi. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Thauvin? Per me è uno dei giocatori più importanti di questa squadra. Quando lo vedo giocare, mi dico che ci piacerebbe molto continuare con lui in futuro, ma come ho detto per Milik ci sono molti parametri extra-sportivi che vanno oltre la semplice volontà dell’allenatore". Intanto il Milan pensa a un centrocampista che gioca in Serie A. Ecco chi è.