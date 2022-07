Mercato Milan – Romagnoli tra Lazio e Fulham, le ultime

Romagnoli ha ufficialmente lasciato il Milan a zero e, a meno che non rinnovi a sorpresa, andrà altrove: ecco le ultime a riguardo.

Il futuro di Alessio Romagnoli è ancora tutto da decidere, dopo che il contratto con il Milan è scaduto sta cercando un'altra soluzione sul mercato. L'ipotesi rinnovo non è ancora tramontata del tutto, ma al momento Romagnoli sta cercando di capire se ci sono altre soluzioni. La sua prima scelta sarebbe la Lazio , squadra che ha sempre tifato e in cui sarebbe titolare. I biancocelesti però, secondo Il Messaggero, non faranno ulteriori rilanci per il classe 1995, dopo aver pareggiato l'offerta del Milan qualche giorno fa.

L'unica cosa che potrebbe sbloccare la situazione è un'eventuale partenza di Francesco Acerbi, classe 1988 per cui i capitolini chiedono almeno 4 milioni. In quel caso potrebbero dirottare parte dei guadagni sullo stipendio di Romagnoli alzando leggermente l'offerta. L'offerta attuale è da 2,8 milioni, la stessa del Milan, mentre il Fulham offrirebbe ben 4 milioni, ma non entusiasma Romagnoli, che vorrebbe restare in Serie A e non è convinto dalla squadra inglese.